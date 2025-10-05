Bingöllü milli atlet Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncü oldu

Balkan Maraton Şampiyonasında Bingöllü milli atlet Yavuz Ağralı'nın üçüncü olduğu bildirildi.

12 Bingölspor Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp sporcusu Ağralı'nın şampiyonada önemli bir başarı elde ettiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün gerçekleştirilen Balkan Maraton Şampiyonasında, ülkemizi ve kulübümüzü temsil eden milli sporcumuz Yavuz Ağralı, 42,2 kilometrelik zorlu parkuru 2 saat 24 dakika 23 saniyede tamamlayarak Balkan 3'üncüsü olmuştur. Bitmek bilmeyen mücadelesi, inancı ve azmiyle bir kez daha örnek olan sporcumuz, 12 Bingölspor bayrağını Balkanlar'da gururla dalgalandırmıştır. Bu önemli başarıyla hem şehrimize hem ülkemize büyük bir gurur yaşatan Yavuz Ağralı'yı yürekten tebrik ediyor, emeği geçen teknik ekibimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."