Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.İ'nin kullandığı 07 AUK 586 plakalı otomobil, İnalı Mahallesi Genç Caddesi'nde, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 23 AFT 945 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, sürücü M.İ. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.