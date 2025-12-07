Habertürk
        Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:16 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:16
        Bingöl'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Bingöl'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.İ'nin kullandığı 07 AUK 586 plakalı otomobil, İnalı Mahallesi Genç Caddesi'nde, aynı istikamette seyreden M.A. yönetimindeki 23 AFT 945 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü M.İ. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

