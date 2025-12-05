Bingöl'e 5 ambulans ve 2 UMKE aracı tahsis edildi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'e 5 tam donanımlı acil yardım ambulansı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personel ve haberleşme aracı tahsis edildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, araçların İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi amacıyla düzenlenen törende, yeni tahsislerle birlikte Bingöl'ün ambulans filosunun 44'e yükseldiğini söyledi.

İl genelinde UMKE istasyonu dahil olmak üzere toplam 25 aktif istasyonun hizmet verdiğini belirten Vali Usta, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz UMKE yerleşkesi Türkiye'deki en iyi üç bölgesel UMKE merkezinden biridir. Çok söylemiyoruz ama İstanbul ve Ankara'da bile olmayan bazı donanımlar burada mevcut. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hizmet eden önemli bir yerleşke. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğu zaman Bingöl'deki afet ve acil durumlara en hızlı şekilde müdahale etme imkanına sahibiz. Bu hizmetin Bingöl'e kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Araçların hayırlı olmasını diliyorum."