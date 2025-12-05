Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'e 5 ambulans ve 2 UMKE aracı tahsis edildi

        Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl'e 5 tam donanımlı acil yardım ambulansı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personel ve haberleşme aracı tahsis edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 17:28 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:28
        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, araçların İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi amacıyla düzenlenen törende, yeni tahsislerle birlikte Bingöl'ün ambulans filosunun 44'e yükseldiğini söyledi.

        İl genelinde UMKE istasyonu dahil olmak üzere toplam 25 aktif istasyonun hizmet verdiğini belirten Vali Usta, şunları kaydetti:

        "Bulunduğumuz UMKE yerleşkesi Türkiye'deki en iyi üç bölgesel UMKE merkezinden biridir. Çok söylemiyoruz ama İstanbul ve Ankara'da bile olmayan bazı donanımlar burada mevcut. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya hizmet eden önemli bir yerleşke. İnşallah ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğu zaman Bingöl'deki afet ve acil durumlara en hızlı şekilde müdahale etme imkanına sahibiz. Bu hizmetin Bingöl'e kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Araçların hayırlı olmasını diliyorum."

        AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek de yeni ambulansların ilin sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        Program, yeni araçların anahtarlarının Vali Usta tarafından personele teslim edilmesinin ardından kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

