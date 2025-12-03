Karlıova'da öğrencilere kaynak kitap desteği

Karlıova ve köylerinde ortaokul ve lise öğrencilerine bir firma tarafından yardımcı kaynak ders kitabı desteği yapıldı.

