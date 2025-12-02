Bingöl'de engelli bireylere evlerinde ziyaret

Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlara evlerinde ziyarette bulundu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde yaşayan engelli bireyler evlerinde ziyaret edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.