        Bingöl Haberleri

        Bingöl'de engelli bireylere evlerinde ziyaret

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde yaşayan engelli bireyler evlerinde ziyaret edildi.

        Giriş: 02.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:55
        Bingöl'de engelli bireylere evlerinde ziyaret
        Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personeli, ilçede ikamet eden engelli vatandaşlara evlerinde ziyarette bulundu.

        Ziyarette çeşitli hediyeler de takdim edildi.

        Ziyaretlere SYDV Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.

