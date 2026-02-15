Canlı
        Bingöl'de cezalı takımlarının maçını stat dışında dev ekrandan izlediler

        TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor'un taraftarları, seyircisiz oynama cezası alan takımlarının maçını stat dışında kurulan dev ekrandan takip etti.

        Giriş: 15.02.2026 - 18:10 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:10
        Bingöl'de cezalı takımlarının maçını stat dışında dev ekrandan izlediler
        TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor'un taraftarları, seyircisiz oynama cezası alan takımlarının maçını stat dışında kurulan dev ekrandan takip etti.


        12 Bingölspor, ligin 21. haftasında konuk ettiği Kilis 1984'ü 7-1 mağlup etti.


        Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesi stat çevresini dolduran taraftarlar, takımlarına davul zurna eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

        Bingöl Belediyesi tarafından stadın bulunduğu alana kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izleyen taraftarlar, maçın son dakikasına kadar takımlarına destek verdi.

        12 Bingölspor Kulüp Başkanı Mehmet Engin Özturan da maçı taraftarla birlikte izledi.

        Özturan, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendi cezasının bitmesine rağmen taraftarı yalnız bırakmamak adına müsabakayı onlarla izlediğini belirtti.

        Çağrılarına kayıtsız kalmayan taraftara teşekkür eden Özturan, şunları kaydetti:

        "Bugün binlerce insan burada, sağ olsunlar, var olsunlar. Taraftara verilen seyircisiz maç oynama cezası nedeniyle maçı statta izlemek yerine onlarla beraber dışarıda izledim. Bingölspor'a verilen cezayı doğru bulmadığımız için taraftarımızı yalnız bırakmadık. Bingölspor inşallah mart ayında şampiyon olacaktır."

