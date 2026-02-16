Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        –Bingöl'ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:08 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Bingöl’ün Solhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı’nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DY 1919 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan U.G’ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan U.G, ambulansla Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Hesarek Kayak Merkezi'nde 'pazar' yoğunluğu; kuyruklar oluştu
        Hesarek Kayak Merkezi'nde 'pazar' yoğunluğu; kuyruklar oluştu
        Hesarek Kayak Merkezi'nde ziyaretçi yoğunluğu
        Hesarek Kayak Merkezi'nde ziyaretçi yoğunluğu
        Kapsül halinde 88 parça uyuşturucu yutan şüpheliler tutuklandı
        Kapsül halinde 88 parça uyuşturucu yutan şüpheliler tutuklandı
        Bingöl'de cezalı takımlarının maçını stat dışında dev ekrandan izlediler
        Bingöl'de cezalı takımlarının maçını stat dışında dev ekrandan izlediler
        12 Bingölspor, seyircisiz maçta rakibini 7-1 mağlup etti Taraftarlar, dev e...
        12 Bingölspor, seyircisiz maçta rakibini 7-1 mağlup etti Taraftarlar, dev e...
        Makamdan atölyeye uzanan ilham hikayesi
        Makamdan atölyeye uzanan ilham hikayesi