        Bingöl'de kontrolden çıkarak 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.03.2026 - 21:32
        Bingöl'de kontrolden çıkarak 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bingöl'de kontrolden çıkarak 2'si park halindeki 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.


        O.Ö. (21) idaresindeki 23 AFK 913 plakalı otomobil, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda A.S. yönetimindeki 37 KH 129 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan 23 AFK 913 plakalı otomobil, Valilik bahçesinde park halindeki 41 HL 030 ve 42 KU 724 plakalı araçlara da çarptı.

        Kazada sürücü O.Ö. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kavşaktaki bir araca çarptıktan sonra savrularak Valiliğin bahçesinde park halinde bulunan araçlara çarpması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

