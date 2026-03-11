Bingöl'de pikaba çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bingöl'de pikaba çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Giriş: 11.03.2026 - 16:35 Güncelleme:
Bingöl'de pikaba çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Aftor İnalı Bulvarı'nın Berti Kavşağı mevkisinde H.Ç. (32) idaresindeki 12 ACM 017 plakalı otomobil, Y.G. yönetimindeki elektrik dağıtım şirketine ait 34 NKK 566 plakalı pikaba arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri