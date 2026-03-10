Bingöl Belediyesi Gazze'de her gün 1000 kişiye iftar veriyor
Bingöl Belediyesi, Gazze'de kurulan aşevinde her gün yaklaşık 1000 kişiye iftar veriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulan aşeviyle her gün Gazzeli 1000 kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, "Bu mübarek ayda sofralarımızı ve dualarımızı Gazze'deki mazlum kardeşlerimizle paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.
Arıkan, tüm mazlum coğrafyalara huzur ve selamet diledi.
