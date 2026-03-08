Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        AK Parti Bingöl Milletvekilleri Berdibek ve Korkutata, Karlıova'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Karlıova ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, iftar programına katıldı.

        Giriş: 08.03.2026 - 21:34
        Milletvekilleri Berdibek ve Korkutata, temasları kapsamında geldikleri ilçede Belediye Başkanı Veysi Bingöl'ü makamında ziyaret etti.


        Daha sonra Karlıova Öğretmenevi'nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya gelen Berdibek ve Korkutata, ardından esnafı ziyaret etti.

        Berdibek ve Korkutata, daha sonra belediyenin Kanireş Taziyeevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı.



