Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de kar motoru kullanımı eğitim programı gerçekleştirildi

        Bingöl'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kar motoru kullanımı eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 16:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kar motoru kullanımı eğitim programı gerçekleştirildi

        Bingöl'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kar motoru kullanımı eğitim programı düzenlendi.

        Vali Cahit Çelik'in katılımıyla Hesarek Kayak Merkezi'nde yapılan programda, zorlu arazi koşullarında kar motorunun kullanım teknikleri uygulamalı anlatıldı.

        Çalışmaları hakkında AKUT İl Temsilcisi Ahmet Ateş'ten bilgi alan Vali Çelik, daha sonra gönüllülerle birlikte kar motorunu kullandı.

        Çelik, AA muhabirine, eğitim programında gönüllülerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Arama kurtarma konusunda devletin güçlü ekiplerinin bulunduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

        "AFAD'ın, jandarmanın, emniyetin ekibi var ama bunların yanında sivil toplum kuruluşu olarak AKUT'u da 1999 depreminden bu yana Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor. AKUT ekibi buradaki vatandaşlarımıza özellikle karın çok bol olduğu, yağışın olduğu dönemlerde hasta vatandaşlarımıza yardımcı olmak anlamında o zamandan bu yana hizmet veriyor. Her doğal afette, depremde, her yerde AKUT'u görmemiz açıkçası bizi de mutlu ediyor. İstiyoruz ki devletin kendi resmi ekiplerinin haricinde AKUT, İHH, SAR gibi bu işi önemseyen sivil toplum kuruluşlarımız güçlü olsun."

        Bingöl'de 30'un üzerinde AKUT gönüllüsünün bulunduğunu ifade eden Çelik, gönüllülük esasına göre çalışan ekiplere teşekkür ederek, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de yol açma çalışmaları devam ediyor
        Bingöl'de yol açma çalışmaları devam ediyor
        Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Bingöl'de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Bingöl'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
        Bingöl'de otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada
        Bingöl'de 38 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de 38 şüpheli yakalandı
        Enkazdan atölyeye bir hayat mücadelesi: İki çocuk annesi mobilyaya şekil ve...
        Enkazdan atölyeye bir hayat mücadelesi: İki çocuk annesi mobilyaya şekil ve...
        Bingöl'de kontrolden çıkarak 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de kontrolden çıkarak 3 araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı