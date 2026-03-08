Bingöl'de kar motoru kullanımı eğitim programı gerçekleştirildi

Bingöl'de Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından kar motoru kullanımı eğitim programı düzenlendi.



Vali Cahit Çelik'in katılımıyla Hesarek Kayak Merkezi'nde yapılan programda, zorlu arazi koşullarında kar motorunun kullanım teknikleri uygulamalı anlatıldı.



Çalışmaları hakkında AKUT İl Temsilcisi Ahmet Ateş'ten bilgi alan Vali Çelik, daha sonra gönüllülerle birlikte kar motorunu kullandı.



Çelik, AA muhabirine, eğitim programında gönüllülerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.



Arama kurtarma konusunda devletin güçlü ekiplerinin bulunduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:



"AFAD'ın, jandarmanın, emniyetin ekibi var ama bunların yanında sivil toplum kuruluşu olarak AKUT'u da 1999 depreminden bu yana Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor. AKUT ekibi buradaki vatandaşlarımıza özellikle karın çok bol olduğu, yağışın olduğu dönemlerde hasta vatandaşlarımıza yardımcı olmak anlamında o zamandan bu yana hizmet veriyor. Her doğal afette, depremde, her yerde AKUT'u görmemiz açıkçası bizi de mutlu ediyor. İstiyoruz ki devletin kendi resmi ekiplerinin haricinde AKUT, İHH, SAR gibi bu işi önemseyen sivil toplum kuruluşlarımız güçlü olsun."



Bingöl'de 30'un üzerinde AKUT gönüllüsünün bulunduğunu ifade eden Çelik, gönüllülük esasına göre çalışan ekiplere teşekkür ederek, afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

