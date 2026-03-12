Bingöl'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bingöl'de kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 Z 0141 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Bilaloğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.