        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Karlıova'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Karlıova'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.


        Karlıova Anadolu Lisesi tarafından Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Sinevizyon gösteriminin yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu, tiyatro oyunu sahneledi.


        ​​​​​​​Programa, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, kamu kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

