Karlıova'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi. Karlıova Anadolu Lisesi tarafından Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sinevizyon gösteriminin yapıldığı törende, öğrenciler şiirler okudu, tiyatro oyunu sahneledi. ​​​​​​​Programa, Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, kamu kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.