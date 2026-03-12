Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 1 şüpheli de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından yakalandı.



Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde yapılan aramada, 39,36 gram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

