Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak", 1 şüpheli de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından yakalandı.

        Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde yapılan aramada, 39,36 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 4 sınıflık anaokulu için protokol imzalandı
        Bingöl'de 4 sınıflık anaokulu için protokol imzalandı
        12 Bingölspor - Cinegold Ağrı 1970 SK: 2-2
        12 Bingölspor - Cinegold Ağrı 1970 SK: 2-2
        Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
        Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
        Bingöl'de hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak
        Bingöl'de hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak
        Bingöl'de pikaba çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de pikaba çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        TFF 3. Lig: 12 Bingölspor: 2 - Ağrı 1970 Spor Kulübü: 2
        TFF 3. Lig: 12 Bingölspor: 2 - Ağrı 1970 Spor Kulübü: 2