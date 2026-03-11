Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de hayırsever iş insanı 4 derslikli anaokulu yaptıracak

        Bingöl'de hayırsever iş insanı Orhan Günerigök tarafından 4 derslikli anaokulu inşa ettirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 16:59
        Kentte depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yerine yenilerinin yapılması amacıyla Bingöl Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda Bingöllü iş insanı Orhan Günerigök, kente 4 derslikli anaokulu kazandırma kararı aldı.

        Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Cahit Çelik, eğitimin ilk safhası olan anaokulun çok önemli olduğunu söyledi.

        Bu anlamda çok güzel bir eserin inşa ettirileceğini belirten Çelik, "Anaokulumuz çocuklarımıza hem milli hem de manevi değerlerimizi vereceğimiz yerler olacak. Özellikle milli eğitime yapılan destekler, sunulan imkanlar gerçekten memleket için çok faydalı. Bizler size minnettarız. Devletimiz hayırseverlerimizin de desteğiyle daha da güçlü olacak. Hayırseverlerimizin yaptığı şu an inşaatı devam eden 5 okulumuz var. Bu da 6'ncı okulumuz oldu. İki okulumuzun inşası bitti. Böyle hayırseverlerimizin sayısının artmasını diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından İnalı Mahallesi'nde inşa ettirilecek okul için Vali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve iş insanı adına Mehmet Akif Günerigök arasında protokol imzalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

