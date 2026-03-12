Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Yeşilay, Fransa'da sigara ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı

        Yeşilay Bingöl Şubesi, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarına sigara ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:41
        Yeşilay, Fransa'da sigara ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı

        Yeşilay Bingöl Şubesi, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarına sigara ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı.


        Yeşilay Bingöl Şubesinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine Şube Sekreteri Doç. Dr. Bayram Yurt Fransa'nın Lyon ve Strazburg kentlerinde gurbetçilerle bir araya geldi.


        Yurt, her iki kentte sigara ve teknoloji bağımlılığı konusunda düzenlenen konferanslara katıldı.


        Bağımlılıkla mücadelenin yöntemlerinin anlatıldığı konferanslarda, özellikle genç kuşağı etkileyen teknoloji bağımlılığı ve tütün kullanımının zararlarına dikkat çekildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

