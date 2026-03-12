Yeşilay, Fransa'da sigara ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı
Yeşilay Bingöl Şubesi, Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarına sigara ve teknoloji bağımlılığının zararlarını anlattı.
Yeşilay Bingöl Şubesinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının daveti üzerine Şube Sekreteri Doç. Dr. Bayram Yurt Fransa'nın Lyon ve Strazburg kentlerinde gurbetçilerle bir araya geldi.
Yurt, her iki kentte sigara ve teknoloji bağımlılığı konusunda düzenlenen konferanslara katıldı.
Bağımlılıkla mücadelenin yöntemlerinin anlatıldığı konferanslarda, özellikle genç kuşağı etkileyen teknoloji bağımlılığı ve tütün kullanımının zararlarına dikkat çekildi.
