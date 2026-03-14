MEMLEKET SOFRASI - Zervet böreği

ÖMER YASİN ERGİN - Bingöl'de, açılan 7 yufkanın arasına kavurma, kuru dut, ceviz ve kuru üzüm konularak pişirildikten sonra üzerine bal ve tereyağı dökülerek servis edilen zervet böreği, hemen hemen her evde ve bazı restoranlarda hazırlanmasının yanı sıra düğün ve bayram gibi özel günlerde de misafirlere ikram ediliyor.





Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bingöl'ün köklü mutfak kültürünü yansıtan zervet (7 kat) böreğinin yapımı anlatıldı.



Geçmişte özellikle köylerde tüketilen, yapımı çeşitlilik gösteren hamur işlerinden biri olan zervet böreği, açılan 7 yufkanın arasına kavurma, kuru dut, ceviz ve kuru üzüm konularak pişiriliyor. Daha sonra üzerine bal ve tereyağı dökülerek servis edilen börek, beğeniyle tüketiliyor.



Bingöl mutfağının öne çıkan yöresel lezzetlerinden biri olan bu böreğe, malzemelerinin yanı sıra pişirilme tekniği de büyük lezzet katıyor.



Açılan hamur, her katına iç harcı eklenerek közde ısıtılmış bir zemine konuluyor ve üzeri sac ile kapatılıyor. Ardından üzerine köz eklenerek 1,5 saat boyunca pişiriliyor.



Zervet böreğinin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Canan Demirbağ, Bingöl'ün mutfak kültüründe birçok lezzet bulunduğunu söyledi.



Geçmişte her evde bu böreğin yapıldığını, özellikle köylerde düğün ve bayram sofralarını süslediğini, misafirlere ikram edildiğini belirten Demirbağ, şunları kaydetti:



"Eskiden Bingöl'ün zorlu iklim şartları nedeniyle kışlık stok yapılırdı. Kış boyunca da bu malzemeler hamurla birleştirilerek zervet böreğimiz hazırlanırdı. Böreğin hamuru için ana malzemelerimiz un, su ve tuz. Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra dinlenmeye bırakarak iç malzemesini hazırlıyoruz. İç harcında kullanılan ana malzemeler kavurma, ceviz, kuru üzüm, kuru dut ve pişmiş bulgurdur. Bunlar iyice harmanlanır. Dinlenmeye bırakılan hamur yufka halinde açılır. Hamurun ara katlarına hazırladığımız iç harcı konulur. Daha sonra eritilen tereyağı ve bal ile servis edilir."



Zervet böreği için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (10 kişilik)



Hamuru için



2 yumurta

1 su bardağı (200 ml) su

1 su bardağı ılık süt

1 kilogram un

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için



750 gram kavurma

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı bulgur

1 çay bardağı kuru üzüm

1 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı kuru dut

300 gram tereyağı

Tuz

Yapılışı

