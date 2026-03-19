Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Haberleri

        Bingöl'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Bingöl'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 16:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Cahit Çelik, makamında düzenlenen programda il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

        Çelik, daha sonra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Çelik, burada, şehitlerin devletin bekası açısından canlarını feda ettiğini söyledi.

        Şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Çelik, bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olacaklarını belirtti. Çelik, şöyle konuştu:

        "Son 40 yılda bu terör belasıyla çok ciddi anlamda mücadeleler oldu. Bingöl halkı da vatan savunmasında Türkiye'de en çok şehit veren şehirlerin başında geliyor. Ben de vatanını ve devletini, bayrağını, kitabını ve mukaddesatını seven insanların yaşadığı bir memlekette vali olarak görev yaptığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak görürsek, başkalarının yaptığı fitne fesada uymazsak daha güçlü olacağız. Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 'Türkiye Yüzyılı' huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacaktır."

        Ardından Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Çelik ve beraberindekiler, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        Programlara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, siyasi partilerin temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

