Bingöl'de takla atan otomobil ve hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Bingöl'de meydana gelen iki trafik kazasında 6 kişi yaralandı. F.K. idaresindeki 12 ACH 327 plakalı otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun tuğla fabrikası mevkisinde, A.A'nın kullandığı 12 AR 048 plakalı hafif ticari araç ise Yolçatı köyündeki jandarma yol kontrol noktasındaki beton duvara çarparak takla attı. Kazalarda, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

