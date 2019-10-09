Bingöl’de aranma kaydı olan 135 şahıs yakalandı

Bingöl’de son bir ay içerisinde içerisinde 2 ile 10 yıl hapis cezası bulunan 9 şüpheli ile birlikte çeşitli para cezası nedeniyle arama kaydı olan 135 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında aranma kaydı olan şahıslara yönelik Eylül ayı içinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar kesinleşmiş cezası bulunan 9 şüpheli yakalandı. Ekipler ayrıca yaptıkları çalışmada hakkında para cezası olan ve yakalama kararı bulunan 126 şahsı da yakalayarak gerekli işlemi yaptı.

Yakalanan şüphelilerinden N.K.'nin uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, E.Y. ile E.P'nin ise 8 yıl 4 ay ve 7 yıl 1 ay arasında değişen cezalarının bulunduğu öğrenildi.

BİNGÖL 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:52

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