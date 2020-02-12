Bingöl- Elazığ karayolu, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖLElazığ karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Elazığ karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Elazığ-Bingöl karayolu kar yağışı ve buzlanmadan dolayı büyük araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.