Muhammed Delibaş yeniden Solhan Spor’da

Efeler Ligi takımlarından Solhan Spor, geçen sezon da kadrosunda yer verdiği Muhammed Delibaş’la yeni sezon için de anlaşma sağladı.

Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, Burak Hazırol’dan sonra ikinci iç transferini de gerçekleştirdi.Bu kapsamda kulüp Muhammed Delibaş’la yeni sezon için anlaşma sağladığını duyurdu.

Bugüne kadar 10'uncu transferlerini tamamladıklarını belirten Kulüp Başkanı Sebahattin İslamoğlu, “Efeler Ligi 20202021 sezonu hazırlıklarımız devam ediyor. Libero, pasör ve pasör çaprazı transferlerimizi tamamlamıştık. Diğer mevkiler için de transfer çalışmalarımız devam ediyor. Geçen sezon başarımıza katkı sunan ekibimizden Burak Hazırol’dan sonra smaçör Muhammed Delibaş ile de anlaşarak ikinci iç transferimizi gerçekleştirdik"dedi.

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