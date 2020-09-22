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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Arkas Spor: 3

İHA

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 0 - Arkas Spor: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Arkas Spor’u konuk eden Bingöl Solhan Spor, karşılaşmadan 30 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Kaan Kar, Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, İlker Esin, Burak Baturalp Güngör, Osman Çağatay Durmaz, Mert Matic, Jay Blankenau, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu, J.Paulo P.Bravo (L) Mirza Lagumdzija, Julien Winkelmuller, Mustafa Cengiz
Setler: 1725, 2225, 725
Süre: 84 dakika (28, 30, 26)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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