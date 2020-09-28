Bingöl'de kurbağa avlayan 5 şahsa 9 bin 700 TL ceza kesildi

Bingöl'de yasak olmasına rağmen kurbağa avı yapan 5 şahıs yakalandı, 9 bin 700 TL ceza kesildi. Şahısların yakaladığı 95 adet kurbağa ise doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Sancak Beldesi Karapınar ve Küçükbaşköy Mahalleri arasında kalan derede kurbağa avı yapıldığı bilgisini öğrendi. Bunun üzerine baskın yapan jandarma ekipleri kurbağa avcılığı yapan 5 şahsı suç üstü yakaladı. Yakalanan şahıslardan 95 adet kurbağa ele geçirildi. Durumun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine şahıslara 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında kişi başı bin 940 TL olmak üzere toplam 9 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Ele geçirilen kurbağalar ise doğal ortamına bırakıldı.

Yetkililer, yasadışı su ürünleri avcılığı ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, vatandaşların kurallara uyması ve gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.

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