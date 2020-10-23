Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü, çatıda yakalandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 19 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G. (26), evinin çatısındaki gizli bölmede yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.G.'nin Yedisu ilçesindeki evine geldiğini belirledi. Hemen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.G.'yi evin çatısındaki gizli bölmede saklanırken buldu. M.G. sevk edildiği adliyede, tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2020-10-23 15:00:23
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