Bingöl’de otomobil baraj gölüne düştü, sürücü kayboldu

Bingöl’de otomobil baraj gölüne düştü, bir kişi sağ olarak kurtuldu kayıp sürücü için de arama çalışması başlatıldı.

Olay, Kiğı ilçesi Yeşilpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zülfü Dolu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Yedisu Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunan bir kişi kurtulmayı başarırken sürücü Dolu, araçla birlikte suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye, AFAD, UMKE ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çalışma başlattı.

Öte yandan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden dalgıç polislerin takviye olarak bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Baraj gölünde arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.