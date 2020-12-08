Efeler Ligi: Bingöl Solhanspor: 3 - Haliliye Belediyespor: 1

Axa Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında Haliliye Belediyespor'u konuk eden Bingöl Solhanspor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Erol Akbulut, Kadir Girente Bingöl Solhan Spor: Matheus Krauchuk, Muzaffer Yönet, Ali İhsan Heper (L), Serhat Uzun, Koray Sahin, Jacopo Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Yiğit Onaylı, Yusuf Erdem, Hakan Polat, Pavel Kuklinski, Burak Hazırol (L)
Haliliye Belediyespor.: Enes Atlı, Mert Tetik, Metin Durmuş (L), Mehmet Bebek , Göktuğ Polat (L), Efe Er, Astengo Yordan Bısset, Cüneyt Dağcı, Taha Işıldar, Bünyamin Aslan, Yosvany Cardonell, Andrıja Vılımanovıc, Ali Samet İçmegiz Setler: 2523, 2624, 1825, 2624
Süre: 126 dakika (32, 34, 26, 34)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.