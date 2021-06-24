Pandemiden dolayı arkadaşlarını özleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki bir köy okulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, aylar sonra öğretmen ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Fiziksel ve Sosyal Etkinlik Planı’ kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karlıova ilçesine 40 kilometre mesafede olan Bağlıisa Selekan İlkokulunda öğrenciler ve öğretmenler mini bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve şube müdürleri katılırken, öğretmen ve öğrenciler pandemi kuralları çerçevesinde doyasıya eğlendi. Öğrenciler sandalye kapmaca, çuval yarışı, yumurta yarışı, top sektirme gibi yarışmalarda kıyasıya yarışıp, etkinliğin tadını çıkardı.

Pandeminin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilerin mutluluklarına şahit olduklarını belirtti.

Güney, “Okullar arasındaki farklılıkları azaltmak, eğitimde fırsat adaletini sağlamak ve pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf etme adına Karlıova merkeze 40 kilometre uzaklıktaki okulumuzu ziyaret ettik. 70 öğrencimiz var bu okulumuzda. Öğrencilerimize destek olmak, öğretmen arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla buradayız. Okulumuzda çocuklarımızın sosyal, duygusal yönlerini güçlendirmek adına bir etkinlik düzenledik. Mutluluklarına şahit olduk. Bu program 18 Haziran 2 Temmuz arasında devam eden, genellikle öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve akademik gelişimine katkı bulunmak amacıyla tertip ettiğimiz bir program” dedi.

Arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen öğrencilerinden Helin Uzar ise “Öğretmenlerimizle oyunlar oynadık. Yumurta yarışı, çuval yarışı, top sektirmece yarışları oynadık. Arkadaşlarımızla çok güzel vakitler geçirdik. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Güney tarafından çocuklara çanta ve çeşitli hediyeler de takdim edildi.

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