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Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları yansıdı.

Bingöl’deki deprem güvenlik kameralarına yansıdı

Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameraları yansıdı.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere birçok noktadan da hissedildi.
Deprem anı Bingöl’de güvenlik kameralarına yansıdı. Kafelerde oturan vatandaşların depremle birlikte ayağa kalkarak dışarı kaçtıkları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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