Bingöl Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor

Bingöl Belediyesi, merkez mahallelerdeki cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl Belediyesi, kent merkezinde üstyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Simani Mahallesi Şenik mevki Koşun Küme Evleri imar yollarında kilitli parke taşı yol yapımı başlarken, Yeni Mahalle Çelik Sokak’taki yol yapımının ise devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da Kültür Kavşağı tepe başında yapımı devam eden yürüyüş yolları ve mesire alanları çalışmalarını inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.