Bingöl Belediyesi üstyapı çalışmalarına devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl Belediyesi, merkez mahallelerdeki cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl Belediyesi, kent merkezinde üstyapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Simani Mahallesi Şenik mevki Koşun Küme Evleri imar yollarında kilitli parke taşı yol yapımı başlarken, Yeni Mahalle Çelik Sokak’taki yol yapımının ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da Kültür Kavşağı tepe başında yapımı devam eden yürüyüş yolları ve mesire alanları çalışmalarını inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.