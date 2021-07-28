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AFAD: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4.3 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl

2021-07-28 15:38:20



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