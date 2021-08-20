10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'in Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 bin 262 kök Hint keneviri ve 254 kilo skunk ve 411 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği ve satıştan elde edilen gelirle terör örgütüne finans sağlanacağına dair bilgi aldı. 7 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 262 kök Hint keneviri, 254 kilo skunk ve 411 kilo esrar, 1 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 24 fişek, 3 su pompası, 600 metre sulama hortumu, 1600 metre damlama su sistemi ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2021-08-20 14:57:06



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