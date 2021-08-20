10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi

DHA

10 bin kök Hint keneviri ile 665 kilo uyuşturucu ele geçirildi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'in Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 10 bin 262 kök Hint keneviri ve 254 kilo skunk ve 411 kilo esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği ve satıştan elde edilen gelirle terör örgütüne finans sağlanacağına dair bilgi aldı. 7 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 bin 262 kök Hint keneviri, 254 kilo skunk ve 411 kilo esrar, 1 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 24 fişek, 3 su pompası, 600 metre sulama hortumu, 1600 metre damlama su sistemi ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2021-08-20 14:57:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele ...
Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan tır devrildi, yemler savruldu
Kahraman şoför, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye yetiştirdi O anlar araç kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kahraman şoför, dili boğazına kaçan çocuğu hastaneye ...
Bingöl’de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Bingöl’de baraj ve göletlere 1 milyon 200 bin yavru ...
Bingöl'den Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi
YEREL HABERLER Bingöl'den Kastamonu'ya psikososyal destek ekibi
Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi öldü
YEREL HABERLER Vali Ekinci: Bingöl'de koronavirüsten 8 ayda 49 kişi ...
Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
YEREL HABERLER Bingöl Belediyesinden vatandaşlara aşure ikramı
Vali Ekinci, aşı uygulama noktasında vatandaşlarla bir araya geldi Bingöl Valisi Kadir Ekinci: “Bingöl’de 49 kişi virüsten hayatını kaybetti, ölümlerin yüzde 99’u ya aşı olmamış ya da tek doz aşı olmuş vakalardan oluşuyor”
YEREL HABERLER Vali Ekinci, aşı uygulama noktasında vatandaşlarla ...
Bingöl´de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl´de 225 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl’de 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bingöl’de 225 bin kök kenevir ve 95 kilo esrar ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.