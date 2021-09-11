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Bingöl’de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İHA

Bingöl’de çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bingöl’de çamlık alanda çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Genç ilçesi merkezindeki çamlık alanda çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın alevlerini fark eden çevre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı ve 10 personel sevk edildi. Vatandaşların da ekiplere verdiği destekle çamlık alandaki yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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