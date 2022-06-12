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Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi

İHA

Bingöl'de doğal olarak çıkan ve sıcaklığı 4050 derece arası olan termal kaplıcalara ilgi arttı.

Bingöl’deki kaplıcalara yoğun ilgi

Bingöl’de doğal olarak çıkan ve sıcaklığı 4050 derece arası olan termal kaplıcalara ilgi arttı.
Bingöl'ün Ilıcalar Beldesine bulunan Roma, Osmanlı ve Bizans dönemlerinin şifa merkezi olan termal kaplıcaları turistlerin ilgili odağı oldu. Şifa bulmak için termallere giden yerli ve yabancı turistler, suyun tadını çıkarıyor. Beldede kendiliğinden çıkan ve doğal sıcaklığı 4050 derece olan suyun içerdiği mineraller sayesinde böbrek taşlarını düşürmede etkili olduğu, stres ve depresyona bağlı psikolojik hastalıklar başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılıyor.
Beldedeki iki tesisten biri olan Termal Otel Genel Müdürü Alper Yıldırım, "Buradaki suyun strese ve depresyona iyi geldiğini biliyorum. Strese girdiğimde hemen havuza giriyorum. Termal havuz, çeşitli mineraller içeren şifalı suların bulunduğu özel bir alandır. Bilimsel uygulamaların yapıldığı bu alan, sağlık sektörü için oldukça değerlidir. Termal havuzun faydaları romatizma ile savaşır, cilt rahatsızlıkları için faydalıdır, karaciğer problemlerinin tedavisinde yardımcıdır, idrar yolu rahatsızlıklarında etkilidir ve kas problemlerine çözüm olabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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