BİNGÖL NERDE, HANGİ BÖLGEDE?
Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde bulunuyor.
Bingöl doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır ili ile komşudur. Bingöl'ün yüzölçümünün yüzde 22.82'si merkez ilçeye aittir. Merkez ilçeden sonra sırasıyla Genç Karlıova ve Solhan gelmektedir. Rakımı en düşük ilçeler İl merkez ve Genç ilçe merkezidir. Rakımı en yüksek ilçe ise Karlıova'dır.
İlde belli başlı yaylalar ise; Bingöl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Genç'te Çötele (Çotla) Yaylası, Karlıova'da Hırhal ve Çavreş Yaylası, Kiğı'da Kiğı Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları, Adaklı'da Kârer Yaylası'dır.
İklim
Kuzeyden sokulan nemli ve serin hava kütlelerine açık olması ve yükselti faktörü sebebiyle Bingöl ve çevresi yazları sıcak kışları soğuk geçmektedir. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bingöl’de yıllık ortalama sıcaklık 12.1 derecedir. Yıllık yağış tutarı 873.7 mm kadar olup kar yağışlı gün sayısı 24.5 gün, donlu gün sayısı ise 94.1 gün kadardır.
BİNGÖL'E ULAŞIM
Bingöl'e hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile ulaşım mümkündür. Bingöl Havalimanı Haziran 2013 tarihinden itibaren uçuşlara açıktır. İstanbul ve Ankara'ya direkt uçuşlar mevcuttur. Muş, Diyarbakır Havaalanı veya Elâzığ Havaalanı üzerinden ulaşmak da mümkündür. Bu havaalanlarından otobüs yolculuğu yaklaşık 2 saat sürer. DDY Genç istasyonu merkeze 20 km. mesafededir.
BİNGÖL'ÜN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Bingöl iline bağlı 8 ilçe bulunmaktadır.
Bingöl (il merkezi)
Adaklı
Genç
Karlıova
Kiğı
Solhan
Yayladere
Yedisu
BİNGÖL'ÜN PLAKASI: 12
BİNGÖL'DE GEZİLECEK YERLER
Bingöl Hesarek Kayak Merkezi
33 Şehit Anıtı
Yüzen Adalar Tabiat Anıtı
Seytan Dağı
BİNGÖL YÖRESEL YEMEKLERİ
Ayran Çorbası
Tutmaç Çorbası Ana Yemekler
Mastuva
Löl
Sorina Pel
Keldoş
Kaburga Dolması
Gömm
Su Böreği
Kuru Dolma
İçli Köfte
Kalbur Hurması
Tandır
Yaprak Sarması
Kabak Tatlısı
Baklava
Kadayıf Tatlısı
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