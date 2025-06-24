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        Haberler Dünya Binyamin Netanyahu: İnşa ederlerse imha edeceğiz | Dış Haberler

        Binyamin Netanyahu: İnşa ederlerse imha edeceğiz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la sağlanan ateşkesin ardından açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade ederken, nükleer programı yeniden inşa etmeye çalışmaları durumunda imha edeceklerini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.06.2025 - 22:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:16
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        "İnşa ederlerse imha edeceğiz"
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile 12 gün süren çatışmaların ardından açıklamada bulundu.

        Netanyahu, İran'ın nükleer programına ait onlarca tesise saldırı düzenlediklerini ifade ederken, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını belirtti.

        İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer programı yeniden inşa etmeye çalışması durumunda, imha edeceklerini söyledi.

        Netanyahu, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a da değinerek, Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'daki en iyi dostu olduğunu ifade etti.

        TRUMP'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

        ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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        Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

        İsrail'in İran'a saldırmayacağını belirten Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." mesajını paylaştı.

        Trump ayrıca yaptığı diğer paylaşımda da "İran nükleer tesislerini asla yeniden inşa edemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Ateşkes süreci

        Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

        Bunun üzerine ateşkesin saat 07.00'de başlayacağı bildirilmişti.

        İsrail, ateşkes ilan edilmesinin ardından İran'dan ülkeye füze atıldığını öne sürmüş, İsrail Savunma Bakanı da İran'a saldırı emri verdiğini duyurmuştu.

        İran Genelkurmay Başkanlığı ise İran'dan füze fırlatıldığı iddiasını yalanlamıştı.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/JACK GUEZ

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