Binyamin Netanyahu: İnşa ederlerse imha edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile 12 gün süren çatışmaların ardından açıklamada bulundu.

Netanyahu, İran'ın nükleer programına ait onlarca tesise saldırı düzenlediklerini ifade ederken, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer programı yeniden inşa etmeye çalışması durumunda, imha edeceklerini söyledi.

Netanyahu, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'a da değinerek, Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'daki en iyi dostu olduğunu ifade etti.

TRUMP'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, İran ve İsrail arasında varılan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in İran'a saldırmayacağını belirten Trump, "İsrail İran'a saldırmayacak. Tüm uçaklar geri dönecek ve İran'a dostça 'uçak selamı' verecek. Kimse zarar görmeyecek. Ateşkes yürürlükte. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler." mesajını paylaştı.