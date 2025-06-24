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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam TSİ 23.30'da NATO Zirvesi kapsamında bulundukları Hollanda'nın Lahey kentinde bir görüşme yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 14:25 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:45
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump yıllar sonra ilk kez NATO Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüşecek.

        İki lider, Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından ilk telefon görüşmesini 16 Mart'ta yaptı.

        Trump, Beyaz Saray'daki ilk döneminde Türkiye'yi ziyaret etmemişti.

        O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 ve 2019 yıllarında iki kez Beyaz Saray'ı ziyaret etmişti.

        Erdoğan, 5 Mayıs'ta da Trump ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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