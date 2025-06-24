Aras Aydın: Bireysel emekliliğimi bozdurup Melis'e yüzük aldım

Aras Aydın, 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile nikâh masasına oturmuştu. Aydın, Birkan'a evlilik teklifini nasıl yaptığını ilk kez anlattı.

"YÜZÜK ALMAK İÇİN 10 YILLIK BİREYSEL EMEKLİLİĞİMİ BOZDURDUM"

O dönem, uzun süre iş yapmadığını ve maddi sıkıntı yaşadığını söyleyen Aras Aydın; "Evlilik teklifi biraz enteresandı. Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Gittim, bireysel emekliliği bozdurup Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım" ifadelerini kullandı.

Aras Aydın daha sonra Melis Birkan'a evlilik teklifi etmek için bir senaryo yazdığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: Melis'e; "Bana 'Aile Her Şeydir' diye yeni bir iş geldi. Orada başrolü oynayacağım. Bana yardım etmen lâzım. 'Name' diye bir kız var, bana da 'Batu' geldi. Sahne berbat bir sahne. Çünkü ben yazdım." Sayfa numarası tanıştığımız ayın numarasıydı. İşte okuyor ama diyaloglar berbat. Korkunç diyaloglar yazdım ki tatlı olsun. En son ben laflarımı söylüyorum, gayet ciddi oynuyorum falan. "Neydi benim lafım" dedim ve sonra "Dur dur hatırlatma" diye ekledim ve çöktüm, evlilik teklif ettim.