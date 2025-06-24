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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne gidiyor | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne gidiyor: İsrail ve İran ateşkese uymalı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'nın Lahey kentine gidiyor. Erdoğan, gitmeden önce havalimanında, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın diplomasiyle bitmesi için çaba sarf ettik. Avrupa Birliği'nin güvenliğine çok büyük katkımız var. İsrail ve İran ateşkese uymalı" dedi. Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bugün saat 23:30'da görüşeceği bilgisi paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 13:57 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hollanda'nın Lahey kentine gidiyor.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birazdan Lahey'e hareket edeceğim.

        Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz.

        Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek.

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        Ukrayna ve Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna inanıyoruz. Her iki tarafın da güvenine sahip olan bir ülkeyiz. İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biridir. Artık savaşı sonlandıracak bir yola girilmesini arzu ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barışı sağlayana kadar durmayacağız.

        İsrail'in İran'a saldırıları bölgemizi tehlikeye sokmuştur. Bu pervasız adımlar asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbiri alması şart. Yoksa bunun bedelini bütün dünya öder. İsrail-İran arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları ateşkese riayete davet ediyoruz"

        Bu gerilimin Gazze'deki mezalimi gölgelememesini söyledik. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı. İnsani yardımların kesintisiz ulaşılması sağlanmalı. İsrail'in saldırıları bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.

        Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize devam edeceğiz. Bir devlet politikası olarak yürüttüğümüz bu süreci başarıya ulaştırmaya kararlıyız.

        Kilise saldırısı nedeniyle Suriye halkına taziyemizi sunuyoruz. Suriye yönetimi DEAŞ dahil tüm terör örgütleriyle mücadele etmede çok kararlı. Biz de gereken desteği yönetime veriyoruz ve vereceğiz."

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