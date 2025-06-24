Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak için Hollanda'nın Lahey kentine gidiyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli basın mensupları, kıymetli arkadaşlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Birazdan Lahey'e hareket edeceğim.

Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. Ülkemizin savunma yeteneklerini geliştirirken ittifakının caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz.

Daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken müttefikler arasındaki savunma ürünlerinin ticaretine engellemeleri doğru bulmuyoruz. Bu engellemelerin amasız fakatsız kaldırılması gerek.

REKLAM

Ukrayna ve Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna inanıyoruz. Her iki tarafın da güvenine sahip olan bir ülkeyiz. İstanbul'daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biridir. Artık savaşı sonlandıracak bir yola girilmesini arzu ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barışı sağlayana kadar durmayacağız.

İsrail'in İran'a saldırıları bölgemizi tehlikeye sokmuştur. Bu pervasız adımlar asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin etkin tedbiri alması şart. Yoksa bunun bedelini bütün dünya öder. İsrail-İran arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tarafları ateşkese riayete davet ediyoruz"