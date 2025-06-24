Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu gibi güney bölgeler mevsimin yaz olduğunu fazlasıyla hissederken, İzmir, Muğla ve Antalya gündüz yaklaşık 40°C ve üzerinde hissedilen sıcaklıkta yaşıyor.

Marmara ve Karadeniz ile İç ve Anadolu ise gölgede serinliği ile ferahlatan bir ilkbahar/yaz karışımı havayla günlerini geçiriyor. Fakat bugünden itibaren hafta sonu pazar gününe kadar Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri de sıcak çembere giriyor.

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Bugünden itibaren ise Mısır-Libya üstünden (Kuzey Afrika) gelen yeni bir sıcak hava dalgası, Türkiye’de 2025’in şimdiye kadarki en sıcak günlerini bizlere yaşatıyor.

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Gelecek 3 gün İstanbul gündüz 34°C, gece 23°C’lerde seyredecek.

İzmir ve tüm Ege, Akdeniz ve Güneydoğu ise gölgede 40°C’yi aşacak.

25-26-27 Haziran tarihlerine özellikle dikkat edelim, aşırı sıcaklarda güneş altında uzun süre kalmayalım.

Bu nispeten kuru ve aşırı sıcak hava nedeniyle orman yangını riski çok yükselecek. Gelecek 72 saat yeşil alanlarda fazladan dikkatli ve özenli davranalım.