"Bu görüşmede birçok mesele çözüldü"

İlaç şirketleri yeni aşı üzerine çalışıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantını incelemek için laboratuvar testlerini sürdürdüklerini, gerekli olabileceği ihtimaline karşı uyarlanmış bir aşının geliştirilmesi üzerinde de çalışıldığını bildirdi.

Şirket, 26 Ekim’deki açıklamasında, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Kovid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini ifade etmişti.

Bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilen açıklamada, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatılmıştı.

MODERNA VE JOHNSON & JOHNSON'DAN AÇIKLAMA

Moderna İcra Kurulu Başkanı Stéphane Bancel CNBC'ye verdiği demeçte, mevcut aşıların varyanta karşı etkinliğinin şu anda bilinmediğini belirterek, yaklaşık iki hafta içinde daha fazla netlik olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Moderna'nın baş sağlık sorumlusu da, "Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum" dedi.

Johnson & Johnson, Kovid-19 aşısının Omicron'a karşı etkinliğini değerlendirirken, varyanta özel bir aşı da araştırıyor.

J&J'nin farmasötik birimi küresel araştırma başkanı Mathai Mammen, "Omicron'a karşı yeni bir aşı tasarlamak ve geliştirmek için çalışmaya başladık ve gerekirse bunu hızla klinik çalışmalara taşıyacağız" dedi.

Güney Afrikalı üst düzey bir bulaşıcı hastalık uzmanı, Omicron'un aşı veya önceden enfeksiyondan bağışıklığı olan kişiler de dahil olmak üzere önceki varyantlardan daha bulaşıcı göründüğünü söyledi.