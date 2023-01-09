Biotin Nedir ve Ne İşe Yarar? Biotin Vitamini Muhteşem Faydaları ve Zararları Neler?

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HABERTURK.COM

Kişilerin sahip olduğu hastalıklar, dengesiz ve düzensiz beslenme gibi pek çok faktör takviye vitamin alımına yol açabilir. Biotin de alınması gereken en önemli takviye vitaminler arasında yer alır. Biotin eksikliği ile vücutta birçok olumsuz durum meydana gelebilir. Biotin eksikliği olan kişilerde saç dökülmesi ve tırnak kırılması yoğun olarak görülmektedir. Biotin balıktan, yumurta sarısından ve karaciğerden yoğun olarak alınırken hap şeklinde de alınabilir. Peki, biotin yararları nelerdir?

Biotin Nedir?

Bir vitamin çeşidi olarak bilinen biotin, su içerisinde çözünür. Biotinin sahip olduğu vitamin grubu B vitamin grubudur. Biotin faydaları Osman Müftüoğlu tarafından saç, tırnak ve cilt sağlığında etkili olduğu şeklinde aktarılmaktadır.

Biotin Ne İşe Yarar?

B7 ve H vitamini olarak da adlandırılan biotin için son dönemlerde yapılan araştırmalar artmaktadır. Biotin neye iyi gelir? sorusunun cevapları merak edilen konular arasında yer alır. İşte biotin faydaları:

Biotin saç sağlığı için çok önemli bir yere sahiptir. Seboreik dermatit hastalığının tedavisi için kullanılır.

Saç köklerinin iyileşmesi ve güçlenmesine yardımcı olur. Bu da saçların daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

Kaş ve kirpik sağlığı için de biotin kullanılabilir.

Saç köklerini güçlendiren biotin saç beyazlamasını da yavaşlatır.

Hamilelik sürecindeki kadınlar için önemli bir vitamindir. Embriyonik büyümeyi destekler.

Kolesterol ve kan şekeri sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Kalsiyum kaynağı olduğu için kemik sağlığının gelişimi için önemlidir.

Tırnak sağlığını güçlendirir ve kırılmaları önler.

Metabolizma sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden kilo vermek isteyen kişiler tarafından kullanılabilir.

MS hastaları tarafından doktor kontrolünde kullanılabilir. Kesin çözüm olmasa daha belirli oranda felç durumunu azaltır.

Biotin kalp sağlığına iyi gelir.

Zihinsel hastalıklara iyi gelir.

Kas dokuları için faydalıdır.

Biotin Zararları

Biotinin yararları kadar zararları da bulunmaktadır. Özellikle biotinin bazı ilaçlar ile etkileşime girmesi vücutta tepkimeye yol açabilir. Bu yüzden düzenli ilaç kullanan kişilerin doktora başvurması önerilir. Biotin tüketiminin miktarında da dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketilirse ciltte döküntü meyana gelebilir. Kan şekerinde düzensizlik meydana gelebilir. Böbreklerde ve sindirim sisteminde olumsuz durumların meydana gelmesine yol açabilir. Bu sebeple biotin kullanımını sadece B7 vitamini eksikliği olduğunda kullanmalısınız.

Biotin Saça Faydaları

Saç sağlığının temel maddesi keratindir. Biotin de keratinin oluşumunu destekler. Biotin aynı zamanda tırnak sağlığı için de çok önemli bir yere sahiptir. Biotin kullanımı ile güçsüzleşen ve dökülen saçların eski gücüne ve sağlığına kavuşması sağlanır. Aynı zamanda saç egzaması tedavisinde de biotin kullanılır.

Biotin Cilde Faydaları

Biotin cilt sağlığı için önemli bir vitamindir. Kuru ciltler için kullanıldığında cildin kaybettiği nemi kazanmasına yardımcı olur. Aynı zamanda derideki döküntü, kuruluk ve tahriş gibi olumsuz durumları iyileştirmeye yardımcı olur. Deride meydana gelen dermatit için de biotin tedavisinin iyi geldiği bilinmektedir.