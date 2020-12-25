İki uçlu duygudurum bozukluğu olarak da adlandırılan bipolar bozukluk, kişinin sürekli düzensiz depresyona, çöküşlere kısaca ani duygu değişim durumları yaşamasıdır. Peki, bipolar bozukluk nedir? Bipolar bozuluğun belirtileri nasıldır? İşte detaylar...

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk; psikolojik bir rahatsızlıktır ve tüm dünyada 50 kişiden birinde vardır. Bipolar bozukluğu olan kişi, sürekli farklı duygulanım ve mani haller içerisinde olur. Bu durum depresyona, çöküşlere ve aralarda düzelen duygu durumları yaşar. Kişilere göre belirtiler değişebilmektedir.

Ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan bipolar bozukluk; süreklilik taşıyarak ömür boyu sürebilir.

Bipolar bozukluk genlerden de geçmektedir bu hastalığı olan kişilerin ailesinde mutlaka bir depresyon vakası görülmektedir. Ancak genlerle ilgili tam net bir bilgi oluşturulmamıştır.

BİPOLAR BOZUKLUĞUN BELİRTİLERİ NELER?

Taşkın duygu durumu içeren mani halleri gözükür. Mani durumları her bireyde farklıdır. İlk evrede hipomani olan hafif ve küçük duygu durumu yaşanır. ‘’Çok iyiyim en büyük benim’’ gibi duygu durumu yaşarlar ve fiziken ve zihnen artış gösterirler. Bunun yanında aşırı konuşkan, atak, girişken ve fevri davranışlar gösterirler ve az uyurlar. Hipomani durumunda aşırı neşeli ve verimli olmalarını yadırgamazlar. Ancak çevresi yadırgar ve fark eder. Mani şiddeti arttıkça muhakemeyi kaybeder, ani kararlar alır, fevri davranışlar artar, pervasız davranışlar çoğalır. Öfkeli, agresif, şüpheci ve saldırganlaşırlar. Çok şiddetli dönemlerde; hezeyanlar ve halüsinasyonlar oluşmaktadır.

En sık görülen mani halleri:

Aşırı hareketli ve enerjik olma

Çok az uyuma

Kolayca sinirlenme,

Kendini çok değerli ve önemli görme

Aşırı konuşma ve gevezelik etme

Zihnin çok yeni fikirlerle dolu olması ve heyecanla paylaşma

Pervasızca para harcama

Kişiliğinin dışında davranışlar sergileme

Bipolar bozukluğunun mani ve depresif halleri düzeltilerek tedavi edilebilme imkanı bulunmaktadır. Bipolar bozukluktaki depresyon normal depresyon yaşayanlardan farklıdır. Ağır geçer ve günlük hayatını sürdürmeye engel olur.

Bipolar bozuklukta depresyon halleri:

Aşırı uyku ya da hiç uyumama

Sürekli suçluluk duygusu içinde olma

Enerjinin çok düşük olması

İlgiyi kaybetme ve hiç bir şeyden zevk almama

Dikkat toplamada zorlanma

Ajitasyon yapma ve aşırı huzursuzluk

Aşırı iştah ya da hiç iştahsız olma

İntihar ve ölüme takıntılanma