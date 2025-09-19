Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bir Anadolu Şenliği Bingöl'de başladı

        Bir Anadolu Şenliği Bingöl'de başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler projesi kapsamında bu yıl beş şehirde organize edilen "Bir Anadolu Şenliği", dördüncü rotasında Bingöl'de, kültür, sanat ve geleneksel değerleri buluşturuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 14:36 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir Anadolu Şenliği Bingöl'de başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un duyurduğu “Bir Anadolu Şenliği”, Bingöl Kentpark’ta düzenlenen törenle başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’nun gerçekleştirdiği açılışa, Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, il protokolü ve çok sayıda sanatsever ve vatandaşlar katıldı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu törende yaptığı konuşmada Bingöl’ümüzün mis gibi havasında, dostluğun ve kardeşliğin en sıcak ikliminde bir aradayız.Bu yıl beş şehrimizde yapılmasını planladığımız ve “Bir Anadolu Şenliği” adını verdiğimiz bu buluşma, aslında Anadolu’nun ta kendisidir.Çünkü Anadolu; asırlardır bizi biz yapan ortak türkülerimizin, paylaştığımız sofralarımızın, birlikte yaşadığımız acılarımızın ve sevinçlerimizin paylaşıldığı bir kardeşlik hikâyesidir. Bildiğiniz gibi, “Bir Anadolu Şenliği” Hakkari’de başladı. Ardından Tunceli ve Şırnak’ta da halkımızla kucaklaştık. Gittiğimiz her şehirde; vatandaşlarımızın samimi ilgisi, katılımın yoğunluğu, çocuklarımızın neşesi, gençlerimizin coşkusu, meydanları, parkları ve sokakları tam anlamıyla bir şenliğe dönüştürdü. Ve işte bugün, aynı heyecan ve coşkuyu Bingöl’de de paylaşıyoruz” dedi.

        REKLAM

        TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU, GÖNÜLLERDE KARŞILIK BULUYOR

        Mumcu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun milletimizi ortak duygularda bir araya getirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

        Daha güçlü bir Türkiye için ezelî ve ebedî kardeşliğimizi pekiştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu beraberce inşa etmek üzere, Türkiye’nin her köşesini aynı duygularda bir araya getiren güçlü bir vizyondur. Bizler de bu vizyonun bir parçası olarak, kültür ve sanat yoluyla Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan gönül köprüleri kuruyoruz. Kadim kültürümüzle, sanatımızla, müziğimizle bu köprüleri daha da sağlamlaştırıyoruz.

        81 İLE SANAT VİZYONU, BUGÜN BİNGÖL’DE

        Bakan Yardımcısı Mumcu, Türkiye’nin kültür ve sanatta yakaladığı başarıya da değinerek şunları söyledi:

        REKLAM

        Bingöl, bu buluşmaların en güzel adreslerinden biridir. Dağlarının heybetiyle, insanının samimiyetiyle, türkülerinin sıcaklığıyla Anadolu’nun özünü yansıtır. Bugün bu şehrin meydanlarında konserlerimiz olacak, türkülerimiz yükselecek. Tiyatrolarımız, operamız, sinemamız, çocuklarımız için kurulan şenlik köyümüz, Bingöl’ün dört bir yanını renklendirecek. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un vizyonu sayesinde bugün sanat, sadece birkaç büyük şehirde değil, ülkemizin dört bir yanında hayat buluyor.“Sanat 81 vilayetin tamamına ulaşmalı” anlayışıyla yürütülen bu çalışmalar, işte bugün Bingöl’de “Bir Anadolu Şenliği” ile karşılığını buluyor.

        ŞENLİK BİNGÖL’E COŞKU VE CANLILIK KAZANDIRDI

        Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Bingöl Kentpark’ta şenlik için hazırlanan alanları ziyaret etti. Kentpark’ın içinde yer alan Çocuk Köyü ile başlayan gezisinde, rengarenk oyun alanlarını ve birbirinden farklı atölyeleri dolaşarak şenliğin en hareketli bölümlerinden birini yakından inceledi. Ardından tüm şehirlere konuk olan Gezici Kütüphane’ye geçti; raflarda sıralanan kitapları, özenle hazırlanmış okuma bölümlerini ve ziyaretçilerin kullanımına sunulan düzenlemeleri inceledi. Ziyaretini, Bingöllülerin yoğun ilgi gösterdiği Çanakkale Mobil Müzesi ile sürdürdü. Müzenin içinde sergilenen eserleri tek tek gezen Mumcu, Çanakkale’nin tarihî ruhunu yansıtan atmosferi yakından deneyimledi. Şenliğin dikkat çeken duraklarından biri olan Gezen Sinema’da aileler ve çocuklar için hazırlanan gösterim alanını dolaştıktan sonra parkın en eğlenceli bölümlerinden biri olan şişme oyun alanlarını gezdi. Mumcu’nun ziyareti, şenliğin renkli atmosferine canlılık kattı.

        REKLAM

        BİNGÖL’DE LEZZET ŞÖLENİ: ŞENLİK SOFRALARA TAŞINDI

        Günün son durağı, Bingöl’de gerçekleştirilen gastronomi etkinliği oldu. Şenliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri olarak öne çıkan etkinlik, Grand Berti Otel’in ev sahipliğinde düzenlendi. Salon, yöresel mutfağın zenginliğini yansıtan sofralarla donatılırken, davetliler geleneksel tatların görselliği ve çeşitliliğiyle karşılandı. Etkinlik boyunca yerel ustalar, kentin kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olan yemekleri hazırlayarak misafirlere ikram etti. Konuklar, bu lezzetleri tadarken Bingöl’ün köklü mutfak geleneğini ve kültürel çeşitliliğini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Zengin sunumlar, sıcak atmosfer ve yoğun katılım, gastronomi etkinliğini şenliğin en unutulmaz duraklarından biri haline getirirken Bingöl, kültür ve sanatla birlikte damaklarda da kalıcı bir iz bıraktı.

        BİNGÖL, YEDİ GÜNLÜK ŞENLİKLE CANLANIYOR

        Bir Anadolu Şenliği, Bingöl’de yedi gün boyunca konserlerden yöresel tatlara, özel oyun alanlarından kültürel etkinliklere uzanan programıyla şehre canlılık katacak.Yayla geleneği, yüzen adası ve eşsiz doğasıyla öne çıkan Bingöl’de gerçekleşecek bu buluşmalar, hem kent sakinlerine hem de çevre illerden gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak. Anadolu’nun kültür yolculuğunu sürdüren şenlik, 22–28 Eylül tarihleri arasında Bitlis’te düzenlenecek final programıyla tamamlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bir Anadolu Şenliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Yaşıyor ama 7 yıldır 'ölü' görünüyor!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Bisikletiyle ölüme uçtu! Aileden feci iddia!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri