Bir Ankara romanı: ÇÖL



"Ayşegül hiçbir şey söyleyemeden başını bu kez engebeli Ankara'ya çevirdi. Kuşbakışı bakınca içi kabarmış birinin bol nazarlı, dedikodulu kahve falına benziyordu şehir; düzensiz ve karmaşık. Doğup büyüdüğü, bırakıp giden birçok

arkadaşının aksine hâlâ sevdiği ve içinde kendini güvende hissettiği Ankara üç vakte kadar ona neler getirecekti acaba?"

Aygen Yenigün'ün Mona Kitap etiketiyle yayımlanan yeni romanı 'ÇÖL', Ankaralıların ve yolu başkentle kesişmiş olanların kendilerinden ve geçmişlerinden çok şey bulacağı bir Ankara romanı...

Küçük hayallerinin peşi sıra yürüyen genç bir kızın dramıyla başlayan ÇÖL, kaderin cilvesiyle yolları kesişen Ayşegül ve Cenk üzerinden insan olmak, büyümek, iyileşmeyen yaralar ve hayat hakkında bir hikaye anlatıyor.

Aygen Yenigü, kitabında aşkın bilinmezliğine, yolların getirdiklerine ve çocukluk izlerinin etkisine dair okuyucuya yeni bir pencere açarken birini sevmenin ne demek olduğunu sorguluyor.

Okuyucu yazarla birlikte sürükleyici bir gezintiye çıkıyor. Ankara'nın yokuşlarında, parklarında yürüyor, Mardin'in taş binalarına, Midyat'ın dar sokaklarına giriyorlar. Aşk, hüzün ve korkuların engel olamadığı büyük umutlar arasında dolaşırlarken onlara unutulmayan şarkılar eşlik ediyor. Hep birlikte hem tanıdık duygularla tekrar karşılaşıyor hem de Türkiye'nin ve hayatın gerçekleriyle yüzleşiyorlar.

Okur Aygen Yenigün'ün alışılmadık kurgusuyla merak uyandıran bir hikayenin içine dalarken, adım adım kendisini bekleyen sürpriz sona yaklaşıyor.