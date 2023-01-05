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'Bir Arada' sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta

3 Şubat-2 Nisan 2023 tarihleri arasında Sena Başöz’ün 'İyileşme Olasılıkları' ve Noor Abuarafeh’in 'Fısıldama Metotları' isimli sergileriyle başlayacak olan 'Bir Arada' isimli sergi dizisi Yapı Kredi Kültür Sanat sanatseverlerle buluşacak.

'Bir Arada' sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta
HABERTURK.COM

Yapı Kredi Kültür Sanat, binanın mimarisinden yola çıkılarak geliştirilen “Bir Arada” isimli yeni bir sergi dizisine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda binanın iki kattan oluşan galeri mekânında iki ayrı kişisel sergiye yer verilirken ortada bulunan geniş sergi alanında iki sanatçının işleri birlikte sergilenecek. “Bir Arada” sergi dizisi 3 Şubat - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında Sena Başöz’ün “İyileşme Olasılıkları” ve Noor Abuarafeh’in “Fısıldama Metotları” isimli sergileriyle başlayacak.
Serginin küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Burcu Çimen üstlenecek.

İstanbul merkezli çalışan Sena Başöz ile Kudüs ve Rotterdam merkezli çalışan Noor Abuarafeh’in ortak noktaları arasında en belirgin olanı her ikisinin de arşiv üzerine çalışması. Her iki sanatçı da hayal ile hakikatin birbirine geçtiği alternatif dünyalar kuruyorlar. Tarihin nasıl inşa edildiği, belgelendiği ve yorumlandığıyla ilgilenen sanatçılardan Başöz, bireysel ve toplumsal travmalardan nasıl iyileşebileceğimiz üzerine olasılıklar hayal eden, bedenin merkezde olduğu gerçeküstü anlatılar kurarken Abuarafeh tarih yazımını koleksiyonlar, ulus inşası ve kolonyal miraslar ilişkisi üzerinden ele alıyor. İşlerinde iyileşme, hatırlama ve arşiv konularının ortak temalar olarak yer bulduğu sanatçılar fotoğraf, video, heykel ve buluntu nesneler gibi birçok farklı araç ve yöntemle çalışıyor. Her iki sanatçı da eserlerinin mekândaki fiziksel varlıklarını mimarî birer unsur gibi kullanarak mekânı dönüştürüyorlar.

Bu ortaklıklar gözetilerek sanatçılar Yapı Kredi Kültür Sanat’ın yeni sergi dizisi “Bir Arada”ya davet edilirken onlara bir de Yapı Kredi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu üzerinden araştırma yürütmeleri önerildi. Titizlikle dijitalleştirilmiş ve kategorize edilmiş bu fotoğraf koleksiyonu çoğunluğunu Selahattin Giz’in (1914-1994) çektiği, bir kısmını da topladığı 35 bin fotoğrafla 20. yüzyılın ilk çeyreğinin toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatını belgeliyor. Bu öneri Cumhuriyet’in 100. yılında Selahattin Giz Fotoğraf Arşivi’ni canlandırmak ve güncel bir perspektifle yeniden düşünmek amacını da taşıyor.

Sanatçılar Sena Başöz ve Noor Abuarafeh sergi kapsamında performanslar da gerçekleştirecekler. Sena Başöz’ün ilk defa Türkiye’de gerçekleştireceği performansı Slalom, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın erişimindeki arşivlerle yeniden yorumlanıyor. Performans, iklim krizi nedeniyle az kalan vakitte, doğanın güçleri karşısında hareket ederek donuk bir şekilde varlığına devam eden kurumsal arşivleri yeniden canlandırmayı ele alıyor. Noor Abuarafeh’in sergi kapsamındaki konuşma performansı Son Müze: Müzeler Müzesi (2017) ise müzelerin yakın geleceğini konu alıyor.

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