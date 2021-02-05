Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaBİR BABANIN FERYADI! Son dakika... 21 yıl oldu! "Neredesin oğlum?"
ABONE OL

21 yıl oldu! "Neredesin oğlum?"

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Vahdettin Er (68),2000 yılında kaybolan oğlu Serkan'ı 21 yıldır ara vermeden arıyor. Oğlunun bulmak için tüm mal varlığını satan ve acısından hasta olan Er, oğlu Serkan hakkında bilgisi olanların kendisine ulaşmasını istedi

BİR BABANIN FERYADI! Son dakika... 21 yıl oldu!
21 yıl oldu! "Neredesin oğlum?"
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Vahdettin Er (68),2000 yılında kaybolan oğlu Serkan Er'i bulabilmek için arayışını aralıksız sürdürüyor. O dönem 15 yaşında olan Serkan'ın kaybolmasından kendisini sorumlu tutan Er, aradan geçen süreçte hem işini kaybetmesine hem de eşiyle boşanmasına rağmen oğlunu aramaktan vazgeçmedi. Oğlunun fotoğrafını ilçenin çeşitli yerlerine yapıştırarak çare arayan Vahdettin Er, Serkan'ı gören ya da tanıyan kişilerin kendisine ulaşmasını istedi.

"OĞLUMU SABAH ÇARŞIYA GÖNDERDİM"

DHA'da yer alan habere göre kaybolmadan önce oğluna internet kafeye gittiği için tokat attığını anlatan Vahdettin Er, "Benim çocuğumun kaybolduğu yıllarda ben okuldan bir hafta izin almıştım ona. Annesi hasta olduğu için onu hastaneye yatıracaktık. Oğlumu sabah çarşıya gönderdim. O dönemlerde köfte ekmek tezgahımız vardı. Sabah saat 07.00'de tezgahı açtı. Çarşıya gelip, onu arayınca bulamadım.

"PEŞİNE DÜŞTÜM AMA BULAMADIM"

Daha sonra internet kafede buldum. Arkasından dokununca kalktı, dışarı çıktı. Ben de çenesine bir tane vurdum. Malzemeleri alması için para verdim. Sonra da 'Eve git' dedim. Eve gitmemiş. Okula gitmiş. Arkadaşları saat 15.00'te benden köfte almaya geldi. Ben onlara, 'Serkan'ı gördünüz mü?' diye sorunca, bana 'Serkan'ın eve gideceği şeklinde bazı şeyler söyledi' dediler. Ben de korkup tezgahı kapattım ve bunun peşine düştüm. Ama bulamadım.

"KAYBOLDUKTAN 2 GÜN SONRA BİR TELEFON AÇTI"

Kaybolduktan 2 gün sonra bir telefon açtı. 'Baba, nasılsın?' deyip kapadı. Bir daha da sesini duyamadım. Kaybolduktan sonraki sabah öğretmenleri İzmit'ten gelirken, Seymen'de durakta görmüşler. Onlara, 'Annem hastanede yatıyor. Onu görmeye gidiyorum' demiş. Bir daha da gören olmamış. Öğretmen okula gelince diğer öğrenciler Serkan'ın kayıp olduğunu söylemişler. O da, 'Eyvah' demiş ama iş işten geçti. Eğer Serkan'ı gören, bilen, tanıyan varsa, Allah rızası için bize bir haber versin" dedi.

"ONUNLA YATIP, ONUNLA KALKIYORUM"

Oğlunu bulmak için tüm varlığını sattığını söyleyen Vahdettin Er, "Ben oğlumu 21 yıldır arıyorum. Bir haber çıkaramadım. Elimde, avucumda ne varsa döktüm. Şu anda perişan bir durumdayım. Param olsa bir o kadar daha dökerdim. Yeter ki oğlumdan en ufak bir haber çıkarayım. 21 yıl geçmesine rağmen halen acım taze. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum. Bugün perişan bir haldeyim.

"BU ACIYLA ARTIK YAŞAYAMIYORUM"

Ben oğlumu aramaktan vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Elimde neyim var, neyim yoksa onun yoluna döktüm ve dökeceğim. Bugün içim yanıyor. Her sabah kalktığımda kahroluyorum. Ne olursunuz, bilen, gören varsa bir haber versin. Bu acıyla artık yaşayamıyorum. Ben KOAH hastasıyım. Lütfen bize yardımcı olun" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En güzel cuma mesajları kısa ve öz 2021! Dualı, ayetli Cuma mesajları burada... Hayırlı Cumalar
GÜNDEMEn güzel resimli Cuma mesajları 2021
SON DAKİKA: 2 yıllık kâbus: Seni bu köpeklere yediririm
GÜNDEM2 yıllık kâbus: Seni bu köpeklere yediririm
YALANCI KATİL! Son dakika... Gamze'yi vahşice katletmişti: Hastane kaydı çıkmadı!
GÜNDEMGamze'yi vahşice katletmişti! Yalancı katil!
HABER VAR! Son dakika: Şiddet gördüğü eşini öldüren Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim
GÜNDEMMelek İpek: 27 gündür dayak yemedim
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Dehşeti mesaj aydınlattı! Miras cinayeti!
GÜNDEMDehşeti mesaj aydınlattı! Miras cinayeti!
Amasya'da 2 ev alevlere teslim oldu
GÜNDEMAmasya'da yangın: 2 ev küle döndü
Adana'da kumar operasyonu: 16 kişiye yasal işlem yapıldı
GÜNDEMAdana'da 16 kişiye suç üstü kumar baskını
Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı
GÜNDEMAdana'da 5 kilometrelik kovalamaca: 3 gözaltı
Bursa'da ceviz satılan kamyonette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEMCeviz yüklü kamyonette sentetik uyuşturucu bulundu
Almanya'da karıştırılan iki cenaze Trabzon ve Elazığ'daki yakınlarına teslim edildi
GÜNDEMAlmanya'da karıştırılan cenazeler yakınlarına teslim ...