Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir cani katliamı daha!

        Bir cani katliamı daha! Ağacın gölgesinde yatan 'Benek'i başından vurdu

        Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Yine kan donduran bir katliam haberi ile sarsıldık. Bu kez adres Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Mahallelinin "Benek" ismini verip, baktığı sokak köpeği, ağaç gölgesinde yatarken tabanca ile başından vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:57 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir cani katliamı daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Benek" isimli sokak köpeği, bir cani tarafından katledildi.

        Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1'inci Etap'ta meydana geldi. Mahallelinin "Benek" ismini verip baktığı sokak köpeği, ağacın altında yatarken kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.

        Mahalleli yaşanan olaya tepki gösterirken, polis Benek'i öldüren caninin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli haberleri
        #İzmit
        #sokak hayvanları
        #sokak köpeği
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!