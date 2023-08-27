Bir cani katliamı daha! Ağacın gölgesinde yatan 'Benek'i başından vurdu Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Yine kan donduran bir katliam haberi ile sarsıldık. Bu kez adres Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Mahallelinin "Benek" ismini verip, baktığı sokak köpeği, ağaç gölgesinde yatarken tabanca ile başından vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.08.2023 - 18:57 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:57 facebook

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