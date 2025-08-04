Bir çığlık daha! Milli sporcu eşinden şikayetçi oldu

Isparta'da 1 çocuk annesi Dilan D. (19), bilek güreşi milli sporcu eşi M.D.'nin (25) şiddetine maruz kaldığını belirterek, şikayetçi oldu. Dilan D., "'Telefonun sesini kıs' dedim diye ağzımı yüzümü sıkıp bacaklarının arasında boğmaya çalıştı. Birkaç saniye daha sıksaydı belki de ölecektim" dedi. M.D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

DHA'nın haberine göre Gönen ilçesi Güneykent beldesine bağlı Baladız Mahallesi'nde yaşayan Dilan D., 2 yıl önce M.D. ile evlendi. Çift, 17 Temmuz günü evde tartıştı.

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Tartışma sırasında eşi M.D.'nin kendisini darbettiğini ve boğazını sıktığını belirten Dilan D., darp raporu alıp şikayetçi oldu. Aynı gün M.D. hakkında mahkeme tarafından 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

Yaşadıklarıyla ilgili DHA muhabirine konuşan Dilan D., evliliğinin ilk aylarından itibaren defalarca psikolojik şiddet gördüğünü, çocuğunun da kendisi gibi anne ve babasız büyümemesi için bu duruma katlandığını söyledi.